Manchester United - Liverpool maçı öncesi rakamlar

Uluslararası Şampiyonlar Kupası Normal Sezon heyecanı devam ediyor. Manchester United, 29 Temmuz 2018 Pazar günü Liverpool takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 00:05. Maç öncesi Manchester United 3 puanla 7. sırada, Liverpool 3 puanla 5. sırada bulunuyor. Manchester United son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Liverpool son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 401. İddaa'da Manchester United kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Liverpool kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Manchester United son hafta oynanan Watford maçında 1-0 kazandı.

Liverpool, Brighton & Hove Albion karşılaşmaında 4-0 kazandı.

Liverpool, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Liverpool 2 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.

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