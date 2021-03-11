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HaberlerFutbolAvrupa LigiManchester United Milan maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Manchester United Milan maçı ne zaman, saat kaç
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Manchester United Milan maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Manchester United Milan maçı ne zaman, saat kaçta?

Avrupa Ligi'nde Manchester United ve Milan, bu akşam son 16 turu rövanş maçında Old Traffor'da kozlarını paylaşıyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği dev mücadele ile ilgili en çok merak edilen Manchester United Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının cevaplarını bir araya getirdik...

Manchester United Milan maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Manchester United Milan maçı ne zaman, saat kaç

Manchester United Milan maçı için geri sayım başladı. Şampiyonlar Ligi'nde haftanın en dikkat çeken maçlarından biri olan zorlu mücadele saat 20:55'de başlayacak...

MAN. UNITED MILAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçına sahne olacak Manchester United Milan maçı bu akşam 20.55'de başlayacak ve beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Manchester United: Henderson, AWB, Lindelof, Maguire, Shaw, Fred, McTominay, Bruno Fernandes, Dan James, Martial, Greenwood

Milan: Donnarumma; Calabria, Kjær, Tomori, Dalot; Meïté, Kessié; Saelemaekers, Krunić, Brahim Diaz; Leão

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