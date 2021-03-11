Manchester United Milan maçı için geri sayım başladı. Şampiyonlar Ligi'nde haftanın en dikkat çeken maçlarından biri olan zorlu mücadele saat 20:55'de başlayacak...
MAN. UNITED MILAN MAÇI HANGİ KANALDA?
Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçına sahne olacak Manchester United Milan maçı bu akşam 20.55'de başlayacak ve beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Manchester United: Henderson, AWB, Lindelof, Maguire, Shaw, Fred, McTominay, Bruno Fernandes, Dan James, Martial, Greenwood
Milan: Donnarumma; Calabria, Kjær, Tomori, Dalot; Meïté, Kessié; Saelemaekers, Krunić, Brahim Diaz; Leão
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