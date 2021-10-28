Manchester United'da, 5-0'lık Liverpool mağlubiyetinin ardından kazan kaynıyor ve bu durum da birçok spekülasyonu beraberinde getiriyor.

Ole Gunnar Solskjaer şimdilik görevde fakat Tottenham maçında bir kayıp olursa Manchester derbisini göremeyebilir. Antonio Conte söylentileri ise her geçen gün artıyor.

Tüm bunların gölgesinde bir de Paul Pogba problemi mevcut. İstikrarsızlığıyla meşhur olan 2018 Dünya Kupası şampiyonunun sözleşmesi önümüzdeki yaz bitiyor ve ManU, bu konuyla ilgili sürpriz bir karar aldı.

UNITED, POGBA'DAN UMUDU KESTİ Mİ?

ESPN'de yer alan habere göre İngiliz devi, 2016 yılında Juventus'tan 89.1 milyon sterlin bonservis ücreti karşılığında transfer edilen yıldız futbolcu ile sözleşme yenilemeyecek.

Real Madrid, Juventus ve Paris Saint-Germain daha önce Pogba ile ilgilendiklerini belirtmişlerdi, ancak hiçbiri ocak ayında oyuncu için bir hamle yapmayı planlamıyor. Bunun yerine gelecek yaz, Fransız futbolcuyu bedavaya transfer etmeyi bekliyorlar.