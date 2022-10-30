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Manchester United, Premier Ligde haftayı 3 puanla kapattı

İngiltere Premier Lig'in 14. haftasının kapanış maçında Manchester United, West Ham United'ı 1-0 mağlup etti.

Manchester United, Premier Ligde haftayı 3 puanla kapattı
AA

Haftaya maç eksiğiyle 6. sırada başlayan Manchester United, West Ham United'ı ağırladı.

Manchester United, 24 yaşındaki oyuncusu Rashford'ın 38. dakikada kaydettiği golle mücadeleyi kazandı.

Son günlerde teknik direktör Eric ten Hag'la sorunlar yaşayan Cristiano Ronaldo maça 11'de başladı.

Mücadelenin son bölümlerinde üst üste kritik kurtarışlar yapan De Gea'yı maçın sonunda takım arkadaşları tebrik etti.

Rashford, altyapısından yetiştiği Manchester United'daki 100. golüne imza attı.

Puanını 23'e çıkaran Manchester United 5. sıraya yükseldi. West Ham United ise 14 puanda kaldı.

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