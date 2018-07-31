Manchester United - Real Madrid maçı öncesi rakamlar

Manchester United ve Real Madrid, 01 Ağustos 2018 Çarşamba günü Uluslararası Şampiyonlar Kupası Normal Sezon maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 03:05. Ev sahibi Manchester United, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Real Madrid, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 417 kodlu maçı oynayanlar; Manchester United galibiyet oranı 4.30, beraberlik oranı 3.60, Real Madrid galibiyet oranı 1.45. 2.5 gol altının oranı 2.05, 2.5 gol üstünün oranı 1.40. Karşılıklı gol var 1.35, karşılıklı gol yok 1.95 oranını kazandıracak.

Manchester United son hafta oynanan Real Madrid maçında 1-2 yenildi.

Real Madrid, Manchester United karşılaşmaında 1-2 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Manchester United, 1 gol attı ve 4 gol yedi.

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