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Manchester United, şehri başına yıktı!

Avrupa'nın en önemli 5 futbol ligi arasında yer alan İngiltere (Premier Lig),İspanya (La Liga),İtalya (Serie A),Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) maçlara, hafta sonu devam edildi. La Liga'daki derbide Atletico Madrid ile Real Madrid 1-1 berabere kaldı. Premier Lig'de Manchester United, lider Manchester City'nin 21 maçlık galibiyet serisine son verdi

Manchester United, şehri başına yıktı!

İngiltere'de Manchester City, İspanya'da Atletico Madrid, İtalya'da Inter, Almanya'da Bayern Münih, Fransa'da ise Lille puan tablosunun zirvesinde yer almaya devam etti.

PREMIER LIG

Haftaya açık ara lider giren sezonun flaş ekibi Manchester City, derbi maçta Manchester United'a 2-0 kaybetti. City'nin ligdeki en yakın takipçisi United, rakibinin tüm kulvarlardaki 21 maçlık galibiyet serisine son verdi.

Ligde kötü günler geçiren son şampiyon Liverpool, Fulham'a 1-0 mağlup olarak evinde üst üste 6. yenilgisini aldı. Zirve takipçilerinden Leicester City ise Brighton'ı 2-1'le geçerek haftayı galibiyetle kapattı.

Premier Lig'de 65 puanla lider olan Manchester City'yi, 54 puanlı Manchester United, 53 puanlı Leicester City ve 47 puanlı Chelsea izledi. Ligin 27. haftası bugün oynanacak Chelsea-Everton ve West Ham United-Leeds United mücadeleleriyle tamamlanacak.

LA LIGA

Şampiyonluk yarışında yer alan Atletico Madrid ile Real Madrid'i karşı karşıya getiren derbi 1-1 berabere sonuçlandı.

Barcelona, Osasuna deplasmanından 2-0'lık skorla galip ayrıldı. Sevilla, Elche'ye 2-1 kaybederek haftayı puansız kapattı.

La Liga'nın 26. haftasında 59 puanlı lider Atletico Madrid'i, Barcelona 56, Real Madrid 54, Sevilla ise 48 puanla takip etti.

SERIEA

Şampiyonluk mücadelesi veren Milan, Hellas Verona deplasmanından 2-0'lık galibiyetle döndü.

Üst sıraları ilgilendiren müsabakalarda Juventus, sahasında Lazio'yu 3-1, Roma ise Genoa'yı 1-0 mağlup etti.

Serie A'nın 26. haftasında bugün Atalanta'yı konuk edecek 59 puanlı lider Inter'i, 56 puanla Milan, 52 puanla Juventus ve 50 puanla Roma izliyor.

BUNDESLIGA

Lider Bayern Münih, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada Borussia Dortmund'u 4-2 mağlup etmesini bildi.

Zirve mücadelesi veren Leipzig, deplasmanda Freiburg'u 3-0 yenerek haftayı kayıpsız geçti. Wolfsburg ise konuk ettiği Hoffenheim'a 2-1 kaybederek yara aldı.

Bundesliga'nın 24. haftası sonunda 55 puan ulaşan lider Bayern Münih'i, 53 puanlı Leipzig, 45 puanlı Wolfsburg ve 43 puanlı Eintracht Frankfurt takip etti.

LIGUE 1

Puan tablosunun zirvesindeki Lille, Olympique Marsilya'yı konuk ettiği mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

Paris Saint Germain (PSG),Bordeaux deplasmanında 1-0 kazanırken, Olympique Lyon evinde Rennes'i aynı skorla mağlup etti.

Ligue 1'de 28. haftanın ardından Lille, puanını 62'ye yükselterek liderliğini sürdürdü. PSG 60, Olympique Lyon 59, Monaco ise 55 puanla Lille'in arkasında yer aldı

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