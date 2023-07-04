80 STERLİNLİK BİR FORMANIN MALİYETİ ASLINDA 8 STERLİN

Alman spor pazarlama uzmanı Dr. Peter Rohlamann'a göre ise 80 sterlinlik klasik bir formanın temel maliyeti birim başına yalnızca 8 sterlin ya da satış fiyatının yüzde 10'u kadar bir fiyata mal oluyor. Bu 8 sterlin içerisinde malzeme ve işcilik (genellikle Asya'da yapılıyor) artı nakliye de dahil oluyor.