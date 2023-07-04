Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manchester United ve Arsenal yeni sezon forma fiyatlarını 80£ yükseltti! Maliyetli ise çok düşük!

Manchester United ve Arsenal gibi Premier Lig kulüpleri forma fiyatlarını yüzde 14 artırdı ve 80 sterline kadar çıkardı. Alman spor pazarlama uzmanı Dr. Peter Rohlamann'a göre 80 sterlinlik tipik bir forma yapmanın maliyeti yalnızca 8 sterlin. Rohlmann, formaların fiyatı belirlenirken maliyetin kaça bölündüğünü detaylandırdı. Detaylara göre Premier Lig kulüpleri forma başına yalnızca 4,80 sterlin 'lisans ücreti' kazanıyor. Peki, kalan para nereye gidiyor? İşte, detaylar...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Manchester United yeni sezon formasını 80£ yükseltti! Kulüp ise 4,80£ kazanıyor!

    FORMALARIN FİYATI YÜZDE 14 ARTIŞ GÖSTERDİ

    Manchester United ve Adidas ortaklığı ile oluşturulan 2023-2024 yeni sezon forması Red Devils, geçen sezona göre yüzde 14 artış göstererek 80 sterline satılıyor. Geçtiğimiz sezonlara göre 10 Premier Lig kulübü forma fiyatlarını yüzde 9 ila 14 oranında yükseltti. Arsenal'de 2023-2024 yeni sezon formasını 70 sterlinden 80 sterline çıkardı.

    Fiyatlarını yıldan yıla artıran iki kulüp en pahalı temel kısa kollu formaları satan takım olacak. Eğer taraftarlar formalarında Premier Lig rozeti, isim veya numara eklemek isterse formaların fiyatı 100 £ kadar yükseliyor. 

     
  • Manchester United yeni sezon formasını 80£ yükseltti! Kulüp ise 4,80£ kazanıyor!

    80 STERLİNLİK BİR FORMANIN MALİYETİ ASLINDA 8 STERLİN

    Alman spor pazarlama uzmanı Dr. Peter Rohlamann'a göre ise 80 sterlinlik klasik bir formanın temel maliyeti birim başına yalnızca 8 sterlin ya da satış fiyatının yüzde 10'u kadar bir fiyata mal oluyor. Bu 8 sterlin içerisinde malzeme ve işcilik (genellikle Asya'da yapılıyor) artı nakliye de dahil oluyor. 
  • Manchester United yeni sezon formasını 80£ yükseltti! Kulüp ise 4,80£ kazanıyor!

    GİDERLER NEDENİYLE FİYATLAR ARTIYOR

    Genellikle bir kulübun satışa sunduğu 80 sterlinlik bir formanın 26,40 perkandecinin maliyeti olarak hesaplanıyor. Geriye kalan 23,47 sterlini imalat markası alıyor. Kulüp ise forma sadece başına 4,80 sterlin 'lisans ücreti' alabiliyor. Ayrıca forma başına 2,40 sterlin pazarlama maliyeti, 1,60 sterlin yerel dağıtım ücreti ve 13,33 sterlin KDV ücreti de bulunuyor.
  • Manchester United yeni sezon formasını 80£ yükseltti! Kulüp ise 4,80£ kazanıyor!

    KULÜPLER FORMA BAŞINA 4,80 STERLİN KAZANIYOR

    Bu maliyet hesaplaması kulüplerin neden fiyatlarda artış yaptığını açıklıyor. Her yıl kulüplere toplu meblağ ödeyen üreticiler arasında yapılan sözleşmeye göre yapılan hesaplamalar değişiklik gösterebiliyor.
  • Manchester United yeni sezon formasını 80£ yükseltti! Kulüp ise 4,80£ kazanıyor!

    İŞTE 2023-2024 PREMIER LİG FORMA FİYATLARI

    Arsenal £80 (was £70) +£10

    Man Utd £80 (was £70) +£10

    Tottenham £80 (was £75) +£5

    Man City £75 (önceden £70) +£5

    Liverpool £74.95 (önceden £69.95) +£5

    Villa £70 (önceden £65) +£5

    Newcastle £70 (önceden £65) +£5

    Everton £65 (önceden £60) +£5

    Palace £60 (önceden £55) +£5

    Wolves £60 (önceden £55) +£5

    Kaynak: Dailymail

    Fotoğraflar: Skysport ve Adidas

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.