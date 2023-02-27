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Manchester United’da Erik ten Hag farkı

İngiltere Lig Kupası’nı kazanarak 6 yıl sonra bir turnuvada şampiyonluk sevinci yaşayan Manchester United’da Teknik Direktör Erik ten Hag, bu sezon takımının başında çıktığı 40 maçta 29 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 5 beraberlik elde etti.

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İHA
  • Manchester United’da Erik ten Hag farkı

    İngiltere Lig Kupası finalinde Newcastle United’ı 2-0 mağlup ederek 6 yıl aradan sonra bir turnuvada zafere ulaşan Manchester United’da Teknik Direktör Erik ten Hag, yönetimiyle dikkat çekiyor.
  • Manchester United’da Erik ten Hag farkı

    1 Temmuz 2022'de takımın başına geçen Hollandalı teknik adam, bu sezon Manchester ekibiyle tüm kulvarlarda çıktığı 40 maçta 29 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 5 beraberlik aldı.
  • Manchester United’da Erik ten Hag farkı

    Erik ten Hag yönetimindeki United, Premier Lig’de üçüncü sırada yer alırken, mücadele ettiği FA Cup ve UEFA Avrupa Ligi’nde de yoluna devam ediyor.
  • Manchester United’da Erik ten Hag farkı

    Sezon başında Ralf Rangnick'in yerine göreve getirilen Erik ten Hag, takımıyla ilk sezonunda kupa kazanma başarısı gösterdi. 53 yaşındaki Hollandalı çalıştırıcı, Lig Kupası’nı kazanarak Manchester United’ın 6 yıllık kupa hasretine de son verdi. 
  • Manchester United’da Erik ten Hag farkı

    Manchester ekibi, son olarak 2017 yılında Jose Mourinho yönetiminde UEFA Avrupa Ligi’ni kazanmıştı.

     
  • Manchester United’da Erik ten Hag farkı

    Erik ten Hag idaresindeki Manchester United, Premier Lig’de de başarılı bir grafik çiziyor. 
  • Manchester United’da Erik ten Hag farkı

    Ligde oynadığı son 4 maçta yenilmeyen ten Hag’ın öğrencileri, çıktığı 24 müsabakada 15 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 4 beraberlik elde ederek topladığı 49 puanla üçüncü sırada yer aldı. Kırmızılar, bu maçlarda rakip filelere 41 gol gönderirken, kalesinde ise 28 gol gördü.
  • Manchester United’da Erik ten Hag farkı

    Manchester United, Avrupa Kupası’nda da yoluna devam ediyor. Geçtiğimiz sezon ligi 6. sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi’ne katılma hakkı kazanan United, 15 puan topladığı E Grubu’nu Real Sociedad’ın ardından averajla ikinci sırada tamamladı. 
  • Manchester United’da Erik ten Hag farkı

    Play-off turunda Barcelona ile eşleşen Manchester ekibi, 2-2 ve 2-1’lik skorlarla rakibini eleyerek son 16 turuna yükseldi. Ten Hag’ın takımı, bu turda İspanyol ekibi Real Betis ile karşılaşacak.
  • Manchester United’da Erik ten Hag farkı

    Erik ten Hag’ın ekibinde performansıyla öne çıkan oyuncu ise Marcus Rashford oldu. İngiliz oyuncu, bu sezon toplam 38 maçta 25 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. 
  • Manchester United’da Erik ten Hag farkı

    Manchester United altyapısından yetişen başarılı futbolcu, bu istatistikle kariyer rekorunu da kırdı. 25 yaşındaki futbolcu, 2020-2021 sezonunda 21 gole ulaşmıştı.

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