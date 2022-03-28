Roberto Mancini: “Hedeflerim için birkaç yıla ihtiyacım var”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Milli Takım Mancini: Hedeflerim için birkaç yıla ihtiyacım var
ABONE OL

Roberto Mancini: “Hedeflerim için birkaç yıla ihtiyacım var”

Yarın akşam Türkiye ile özel maçta karşılaşacak İtalya’da Teknik Direktör Roberto Mancini, “Hedefim Avrupa ve dünya şampiyonalarını kazanmaktı ve bu yüzden bunu başarmak için birkaç yıla ihtiyacım var” dedi.

Mancini: Hedeflerim için birkaç yıla ihtiyacım var

Katar’da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası play-off yarı finalinde Kuzey Makedonya’ya elenen İtalya, finallere gitme şansını kaybetti. İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, Kuzey Makedonya’ya karşı yaşanan yenilgiden sonra yarın akşam 21.45'te Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak olan Türkiye maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina ile konuştuklarını belirten Mancini, “Başkan Gravina ile her konuda anlaştık. Gelecek için neleri iyileştireceğimizi yakında konuşacağız. Şimdi önümüzdeki maçı düşünelim, sonra sakince geleceğe yönelik şeyleri tartışalım” cümlelerine yer verdi.

Jorginho, Immobile ve Insigne’nin kamptan ayrılması hakkında da konuşan deneyimli teknik adam, “Onları ayrılmaya zorladım çünkü fiziksel olarak en iyi durumda değillerdi. Oynamadıkları için onları eve geri gönderdim. Lorenzo’nun daha önce fiziksel sorunları vardı” ifadelerini kullandı.

"4 YILDA ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞTIK"

2022 Dünya Kupası grup elemelerinde kaybedilen puanlar hakkında ise Mancini, “Grubumuzu İsviçre’nin en az iki puan önünde kazanmamız gerekiyordu. Basel’de maç 3-0 bitmeliydi, Bulgaristan’da ise gollü bitmeliydi. Ama bu futbol, bizim için işler ters gitti. Basel’deki maçı hepiniz hatırlarsınız; 2-0 galip gelmek zorundaydık. Ama bu kadar, düşünmek, bahane aramak boşuna oldu, kabul etmeliyiz. Bu 4 yılda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık, kazanmaya çalıştık ama aynı zamanda farklı bir futbol oynadık. Sadece Avrupa şampiyonası değil, neredeyse her zaman kazandığımız üç yıllık bir yolculuktu. Bu olumlu ve önemli bir şey, futbolda işler bir gecede değişebilir” diye konuştu.

Kazanılan Avrupa Şampiyonası’na vurgu yaparak görev yaptığı süreçteki değişimlere değinen tecrübeli çalıştırıcı, “Kulüplerinde önemli deneyimler yaşayabileceklerini umarak kesinlikle genç oyuncuları kadroya dahil edeceğiz çünkü bu çok önemli. Bunun üzerinde çalışacağız ve genel durumun ne olacağını göreceğiz. Hedefim Avrupa ve dünya şampiyonalarını kazanmaktı ve bu yüzden bunu başarmak için birkaç yıla ihtiyacım var. Mutluyum, bu dört yılda sadece kazanmaya değil, farklı futbol oynamaya çalıştık. İşlerin yolunda gitmiş olabileceği sadece Avrupa şampiyonası ayı değildi, ama biz her zaman proaktif bir futbol önermeye, kazanmaya çalıştık. Çoğu zaman da başardık” şeklinde konuştu.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Valerien Ismael 20 yıl sonra şampiyon ilk yabancı hoca olabilecek mi? - Son dakika Beşiktaş haberleri
FUTBOL 20 yıllık zinciri kırabilecek mi?
Galatasaray başkan adayları kimler? Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman yapılacak? İşte Galatasaray seçimleri hakkında son durum - GS Haberleri
FUTBOL Kimler aday olacak? Galatasaray seçime gidiyor
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın üç yıllık projesi on ayda çöktü!
FUTBOL Üç yıllık proje on ayda çöktü!
Galatasaray'da bütçe onaylanmadı, borçlar kaldı!
FUTBOL Bütçe onaylanmadı, borçlar kaldı!
Metin Öztürk, Galatasaray'da başkanlığa yine iddialı şekilde aday
FUTBOL Öztürk yine iddialı şekilde aday
Yılmaz Vural'dan yabancı hoca eleştirisi!
FUTBOL Yabancı hoca eleştirisi!
Belçika basınından Batshuayi iddiası
FUTBOL Belçika basınından flaş iddia
Antalyaspor'da Milosevic hayal kırıklığı
FUTBOL Milosevic hayal kırıklığı...
Türkiye-İtalya maçını Enea Jorgji yönetecek
FUTBOL Türkiye-İtalya maçına Arnavut hakem
Türkiye İtalya milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Milli maç bugün mü, yarın mı?
FUTBOL Türkiye İtalya milli maçı ne zaman?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.