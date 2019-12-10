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Türkiye Damızlık Manda Yetiştiricileri Merkez Birliği (DMYMB) Genel Başkanı Hüseyin Yılmaz, 1980'li yıllarda bir milyonun üzerinde olan manda varlığının sulak alanların daraltılması ve süt inekçiliğinin desteklenmesi sonucunda 2010'da 85 bine kadar gerilediğini söyledi.

Manda sayısını tekrar artırmak için 2012'de Anadolu Mandasının Halk Elinde Islahı Projesi'nin başlatıldığını anımsatan Yılmaz, "Projeyle manda yetiştiriciliğini teşvik amacıyla yetiştiricinin ilgisi çekildi. Sağlanan desteklerle manda varlığımız şu an neredeyse 200 bin başa ulaştı. Bu varlığımızın daha da artırılması lazım." dedi.

Yılmaz, manda yetiştiricileri olarak verim artışı ve güvenilir manda ürünleri sunabilmek için çalıştıklarını ifade ederek, ıslah çalışmalarıyla mandaların süt miktarı, yavrulama oranı ve canlı ağırlıklarında gözle görülür artış gözlemlendiğini dile getirdi.

Birliklerin kurulmasıyla Anadolu mandasının daha çok ilgi gördüğünü ve çok değerli olan manda ürünlerinin tüketicilerin dikkatini çektiğini anlatan Yılmaz, "Bugün üretimi yapılan süt, kaymak, yoğurt, peynir ve tereyağı pazarlamasında herhangi bir sıkıntı yaşanmamaktadır. Üretilen süt miktarı az olduğundan ve genelde yerel pazarlarda satıldığından şu an süt fabrikalarına verilmemektedir." diye konuştu.

"GENÇ KUŞAKLAR MANDA ETİNE SOĞUK BAKIYOR"

Anadolu mandasının diğer hayvan cinslerine göre hastalıklara karşı çok daha güçlü olmasının yetiştiricilere avantaj sağladığını belirten Yılmaz, mandanın, sığırların yemediği selüloz oranı yüksek kaba yemleri tüketmesinin de yetiştiricilerin işini kolaylaştırdığını kaydetti.

Yılmaz, sektörün en büyük sıkıntısının genç kuşakların mandayı tanımaması olduğunu ifade ederek, genç kuşakların sığır etine göre çok daha az kolestrol ve yağ içeren, ayrıca daha sağlıklı olduğu bilinen manda etine soğuk baktığını sözlerine ekledi.

Türkiye İstatistik Kurumuna göre, 2010-2019 Haziran dönemindeki büyükbaş hayvan sayısı şöyle:

Sığır Manda 2010 11.369.800 84.726 2011 12.386.337 97.632 2012 13.914 912 107.435 2013 14.415 257 117.591 2014 14.223 109 122.114 2015 13.994 071 133.766 2016 14.080 155 142.073 2017 15.943 586 161.439 2018 17.042 506 178.397 2019 (6 ay) 18.070.500 180.826

2010-2019 Eylül dönemi kırmızı et üretim verileri (ton) şu şekilde :

Keçi eti Koyun eti Manda eti Sığır eti Toplam 2010 23.061 135.688 3.387 618.583 780.719 2011 23.318 107.076 1.615 644.906 776.915 2012 17.430 97.334 1.736 799.344 915.844 2013 23.554 102.943 336 869.292 996.125 2014 26.770 98.977 525 882.000 1.008.272 2015 33.990 100.021 326 1.014.925 1.149.262 2016 31.011 82.485 351 1.059.196 1.173.043 2017 37.525 100.058 1.339 987.481 1.126.403 2018 13.603 100.831 402 1.003.859 1.118.695 2019 (9 ay) 13.568 83.258 73 813.004 909.903