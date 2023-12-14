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        Haberler Yaşam Mandalinaların arasından çıkan 'Patron'u evinde besliyor

        Mandalinaların arasından çıkan 'Patron'u evinde besliyor

        Tokat'ta manavdan aldığı mandalinaların arasından bukalemun çıkan Özkan Helvacıoğlu, Patron adını verdiği hayvanı evinde beslemeye başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 14:43 Güncelleme: 14.12.2023 - 14:44
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        Karşıyaka Mahallesi'ndeki manav tezgahından mandalina alan Özkan Helvacıoğlu, meyvelerin arasında küçük bir hayvan bulunduğunu gördü.

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        Hayvanın bukalemun olduğunu belirleyen Helvacıoğlu, Patron adını verdiği hayvanı evine götürüp akvaryumda bakmaya başladı.

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        Helvacıoğlu, evin eksiklerini almak için manava gittiğini, alışverişi yaparken değişik bir canlı gördüğünü söyledi.

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        Yaptığı araştırmada bu canlının bukalemun olduğunu tespit ettiklerini anlatan Helvacıoğlu, "Üşüdüğünü, kıvrıldığını görüp sıcak bir ortama girmesi için eve götürmemiz gerektiğini düşündük. Bunu bulalı 3 gün oldu. İlk gün sıkıntı yaşadık, sonra destek aldık.

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        Hem veteriner hekimlerden hem bu işle ilgili kişilerden yem onayları aldık. Nasıl bir ortama bırakılması gerektiğini öğrendik. Şu an bir sıkıntısı yok ama ilerleyen zamanlarda nasıl olur, biz de bilmiyoruz" ifadesini kullandı.

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        Öte yandan tezgahından bukalemun çıkan manav, mandalinaların bulunduğu kasaların üzerine, "Dikkat bukalemun çıkabilir" yazısı koydu.

        #bukalemun
        #bukalemun Patron
        #mandalinaların arasından çıkan bukalemun
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