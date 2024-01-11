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        Haberler Yaşam Mandalinanın kabuğundan dolma yaptılar

        Mandalinanın kabuğundan dolma yaptılar

        Tokat'ın Turhal içesinde kooperatif üyesi kadınlar, mandalina kabuğundan dolma yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 15:09 Güncelleme: 11.01.2024 - 15:09
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        Turhal Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyesi kadınlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı "Sıfır Atık" projesinden etkilenerek ürettikleri ürünlerden atık çıkmamasını hedefledi.

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        Yıllardır yaşadığı Muğla'nın Bodrum ilçesinden bir yıl önce Turhal ilçesine taşınan Fadime Arslan, Turhal Belediyesinin de desteğiyle kurduğu kooperatifte 15 kadınla birlikte üretim yapıyor. Arslan, 20 yıldır Bodrum'da yaşadığını söyledi.

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        Turhal'a geldikten sonra kadınların üretime katkı yapmalarını istediğini dile getiren Arslan, "Turhal Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ni kurduk. Bu kooperatifin kurulmasında Turhal Belediye Başkanımız İlker Bekler'in katkısı oldu.

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        Birlikte çalışarak güzel iş çıkardık ortaya. Şu anda 15 kadınımız ile üretime başladık. Çeşitli ürünler üretiyoruz. Kadınlarımız bu işe çok hevesli. Kadınların hevesi ve Belediyenin desteği bizi daha da azimlendirdi. Biz de taleplere göre üretmeye devam ettik" dedi.

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        "MANDALİNANIN HİÇBİR ŞEYİNİ ATMADAN GERİ DÖNÜŞÜME KAZANDIRIYORUZ"

        Üretim yaparken atık çıkarmamaya gayret ettiklerini, mandalinayı da bu anlayışla dolmasını yaparak değerlendirdiklerini anlatan Arslan, şunları dile getirdi:

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        "Sayın Emine Erdoğan 'Sıfır Atık' projesi başlatmıştı. Mandalinanın çekirdeğinden bile ürün elde ettik. Sıfır atık ile katma değer kazandırdık. Mandalinanın kabuğundan dolma yapıyoruz. İçi bildiğiniz dolma harcı. Çıkan meyveleri atmıyoruz mandalina ekşisi yapıyoruz. Üzerinden kestiğimiz kabukları da kurutup toz haline getirip onu da tatlılarda kullanıyoruz.

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        Kış çayını ve pestilini yapıyoruz. Mandalinanın hiçbir şeyini atmadan geri dönüşüme kazandırıyoruz. İnsanlar görünce şaşırıyorlar, 'Aa mandalina dolması mı' diye ama talep yoğun. Bu ürünlerimiz patentli. İnsanların ilgisini çekiyor. Mesela mandalina ekşisi Çin'e kadar gitti. Bazen bizi görenler 'Mandalina dolması abla' diyorlar. Bu da bizim hoşumuza gidiyor."

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        Kooperatif üyesi kadınlardan Beyhan Demirkaya ise "Olumlu tepkiler alıyoruz. Şaşırıyorlar. Yiyen çok beğeniyor. Başkanımız Fadime Hanım bahsedince şaşırdık, 'Nasıl olur?' dedik. Beraber yaptık. Geri dönüşümleri görünce biz de mutlu olduk" diye konuştu.

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        #Mandalinanın kabuğundan dolma
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