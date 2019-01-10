Mandolin, kemana, gitara veya piyanoya nispeten daha az kullanılan bir çalgı. Modern anlamda kökleri 1700'lü yıllara dayanıyor. İlk İtalya'da kullanıldığı için adı İtalyanca'da 'mandolino'dan gelmiş. Bir zamanlar ilkokullarda dersi verilirdi ama bizim okulda flütü aşamamıştık bir türlü.

Konservatuvarlarda çok fazla mandolin sınıfı olduğunu söyleyemem. Ya da müzik dünyasına şöyle bir baktığımızda mandolin sanatçı sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor.

Kendine has çok hoş bir ezgisi olan bu basit ama hoş müzik aleti, rock müzikten, pop müziğe, halk müziğinden alternatif müziklere kadar birçok müzik türünde kullanılıyor.

Peki ya klasik müzik... Daha doğrusu mandolin ile klasik müziği daha önce hiç bir arada düşünmezdim, ta ki Avi Avital'i dinleyene kadar...

Sanatçının İş Sanat Konser Salonu'na Cappella Gabetta ile birlikte geleceğini öğrenince 'mutlaka dinlemeliyim' dedim ve konserin yolunu tuttum.

Avi Avital İsrail kökenli bir mandolin sanatçısı. Almanya'da yaşıyor ama elinde bir mandolin ile dünyayı geziyor. Aynı zamanda mandolin ile Grammy adaylığı kazanan ilk müzisyen. 8 yaşında Berşeva'da mandolin orkestrası yöneten Simcha Nathanson ile çalışmaya başlamış. İtalya'da öğrenim görmüş. Türk müziğine de hayran... Ama Avital'i ilginç kılan en önemli özelliği dünyaca ünlü klasik besteleri mandoline başarıyla uyarlıyor olması... Ne yaparsan yap, bir işe kendini adayınca başarısız olma gibi bir durumun olmayacağının kanlı canlı örneği adeta.

Gelelim konsere... Topluluk, barok ve erken dönem klasiklerini içeren zengin bir repertuvara sahip. Salonun tamamen dolu olduğu konser salonunda sanatçılar yerlerini alıyor ve program Vivaldi ile başlıyor. Daha sonra alkışlar ile beraber Avi Avital bizleri selamlıyor.

Avital, verdiği demeçlerde enstrümanıyla olan ilişkisini "Mandolinimle kurduğum bağı kelimelerle ifade etmem zor aslına bakarsanız. Ellerim, enstrümanımın her bir kör noktasına, her kıvrımına hâkim… Sahnedeyken onunla bütünleşiyorum, çoğu zaman elimde bir müzik aleti olduğunu dahi fark etmiyorum" cümleleriyle anlatıyordu.

Sahnedeyken Avital'i kendinden geçmiş halde mandolin çalarken gördüğümde ne demek istediğini çok iyi anladım. Bach'ın Klavsen konçertosunu Cappella Gabetta ile performe ediyor Avital. Tabii bu eseri mandolin ile dinlemek biraz farklı ama iyi anlamda... Klasik müziği daha önce böyle dinleme şansım hiç olmamıştı.

Bach programından sonra Gürcü ve Romen havaları ile içimiz kıpır kıpır oluyor. S. Tsintsadze Mandolin İçin Altı Minyatür, Béla Bartók Mandolin İçin Romen Halk Dansları sanatçının uyarlamasıyla bambaşka bir ortam yaratıyor. Tabii ekip klasik müzik havasından da şaşmıyor.

Küçük bir mandolin ve Andres Gabetta yönetimindeki Cappella Gabetta eşliğinde, 100 dakikalık yolculuğumuz sona eriyor. Ekip ayakta alkışlanıyor. Eğer klasikten, folklorik bir yolculuğa mı geçmek gözlerinizi kapattığınızda kendinizi Gürcistan'da dans ederek bulmak isterseniz Avi Avital'i canlı olarak dinlemenizi en azından açıp bir dinlemenizi tavsiye ederim.