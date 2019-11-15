İngiltere Premier Lig'de geride kalan 12 haftada 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucu hanesine yazdırdığı 16 puanla 7. sırada bulunan Manchester United, şimdiden devre arası transfer dönemi için çalışmalara başladı. Hücum yollarında çok fazla etkili olamayan ve ligde rakip ağlara sadece 16 gol bırakabilen Manchester ekibinde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, transferde önceliği forvete verecek. İngiliz temsilcisinde bu alanda öne çıkan isim ise Juventus forması giyen Mario Mandzukic.

SICAK BAKIYOR

Romelu Lukaku ve Alexis Sanchez'in takımdan ayrılmasıyla hücum bölgesinde sıkıntılar yaşayan, Marcus Rashford, Anthony Martial ve Mason Greenwood'tan da istediği katkıyı alamayan United, Mandzukic gibi deneyimli bir ismi takıma kazandırarak elini kuvvetlendirmek istiyor. Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri'nin bu sezon henüz görev vermediği 33 yaşındaki futbolcu da bu transfere sıcak bakıyor.

İtalyan medyasında yer alan haberlere göre Juventus Futbol Direktörü Fabio Paratici de aradaki ufak pürüzleri çözmek üzere Londra'ya gitti ve Manchester United yetkilileriyle bir araya geldi. Tarafların anlaşması halinde Mandzukic'in yeni adresi İngiltere olacak.