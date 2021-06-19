Mangal yapmak yasak mı? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kademeli normalleşme kapsamında alınan yeni kararlar arasında piknik alanlarının açık olup olmadığı da araştırılıyor.

CUMARTESİ GÜNÜ PİKNİK VE MESİRE ALANLARI AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından son yayınlanan genelge doğrultusunda hafta sonları Cumartesi hariç sadece Pazar gününde piknik yapmak yasaklandı. Yani; mesire alanlarında piknik, spor, yürüyüş, gezi gibi faaliyetlere hafta sonu Cumartesi günlerinde izin veriliyor.

MANGAL YAPMAK YASAK MI?

Bu kapsamda 19 Haziran Cumartesi günü yani yarın, isteyen aileler piknik yapabilecek.

Mangal yakma yasağı, belirlenen alanlar haricinde devam ediyor. Ormanlık alanlarda ve ateş yakmanın yasak olduğu bölgelerde mangal yakılması halinde cezai işlem uygulanabilecek.