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Mangalcı magandalar 1.5 hektarlık alanı küle çevirdi

İHA

Antalya'nın Manavgat ilçesi Karacalar Mahallesi Hacıisali mevkiinde arazide çıkan yangının mangal yüzünden çıktığı belirlendi. Mangalcı magandaların duyarsızlığı sonucu 1.5 hektarlık alanı yaktılar

mangalcılar yangın çıkardı

Antalya'nın Manavgat'ta 1 buçuk hektar arazinin zarar gördüğü yangının, piknikçilerin mangal ateşinden kaynaklandığı ortaya çıktı.

İHA'nın haberine göre, Manavgat Karacalar Mahallesi Hacıisali mevkiinde arazide çıktı. Yangına orman işletmesine ait 1 arazöz, 2 su tankı, 1 ilk müdahale aracı ve 3 pikap ile Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait 2 itfaiye aracıyla müdahale edildi. 1.5 hektar arazinin zarar gördüğü yangının mangal yüzünden çıktığı belirlendi.

Yangının sürdürülmesinin ardından yangının çıkış noktasındaki incelemede mangal yapan şahısların ızgaralarında eti bırakıp kaçtıkları görüldü. Manavgat Orman İşletme Müdürü Sedat Çalış, vatandaşlardan belediyeler tarafından belirlenen alanlar dışında mangal yapmamaları konusunda yeniden uyardı.

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