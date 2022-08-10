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Mangiarratti: “Konyaspor çok kaliteli takım"

Lihtenştayn temsilcisi Vaduz Teknik Direktörü Alessandro Mangiarratti, Konyaspor'un çok kaliteli bir takım olduğunu belirterek, yarınki maçta ellerinden geldiğince iyi oynamaya çalışacaklarını kaydetti

Mangiarratti: “Konyaspor çok kaliteli takım
İHA

UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında yarın Konyaspor ile karşılaşacak olan Lihtenştayn temsilcisi Vaduz, son çalışmasını maçın oynanacağı Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda yaptı. Antrenmandan önce Teknik Direktör Alessandro Mangiarratti ve futbolculardan Benjamin Büchel ile Tunahan Çiçek basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Konyaspor’un sert bir rakip olduğunu söyleyen Alessandro Mangiarratti, “Elimizden geleni yapacağız. Geçen maçtaki değerlendirmelerimize göre gerçekten Konyaspor çok kaliteli takım. Genel olarak beklentimiz çok açık ve net değil ama elimizden geldiğince iyi oynamaya çalışacağız. Konyaspor’un son maçını da izledik. Çok iyi ve sert bir oyundu. Genel olarak takıma katılım biraz az olacak. 4 tane sakat oyuncumuz var. Konyaspor’da ise bir eksiklik görmüyorum. Kanat oyuncuları, orta saha oyuncuları çok iyi. Şu anda odaklandığımız konu defans” dedi.

Mangiarratti stat zemini alakalı ise, “Zemin çok büyük bir engel olmayacak. Fakat çok yazık, böyle bir stat için bu şekildeki görüntü hoş değil. Ama sulama yapılırsa herhangi bir sorun yaşamayız” ifadelerini kullandı.

Büchel: “Yarın oynayacağımız maç için sevinçliyiz”

Kaleci Benjamin Büchel de, Konyaspor’un heyecanlı ve sıkı bir taraftara sahip olduğunu aktararak, “Yarın oynayacağımız maç için sevinçliyiz. Bizim için bir baskı oluşmayacağını düşünüyorum. Daha önce bu tarz statlarda oynadık. Genç oyuncularımız için de kendilerini gösterme imkanı olan bir maç olacak” şeklinde konuştu.

Tunahan Çiçek: “Yarın maçta elimizden geleni yapacağız”

Yarınki maçta ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden Tunahan Çiçek ise, “Konyaspor’un büyük bir takım olduğunu biliyoruz. Yarın maçta elimizden geleni yapacağız. Bize karşı baskılı oynayacaklarını düşünüyoruz. Biz de ona göre hazırlandık. Taraftarın çok olması baskı oluşturmaz diye düşünüyorum. İnşallah 30 bin hatta daha çok seyirci gelir. Bizim için de güzel bir hikaye olur. Böyle büyük bir taraftarın önünde oynayacağımız için sevinçliyiz” diye konuştu.

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