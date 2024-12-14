Mango firmasının kurucusu İsak Andiç Ermay dağ gezisi kazasında hayatını kaybetti

İstanbul doğumlu olan ve 14 yaşındayken İspanya'ya göç ederek yıllardır yaşamını Barselona'da sürdüren İsak Andiç'in Katalonya bölgesindeki Monserrat dağlık alanında yapılan bir gezi sırasında yaklaşık 100 metreden düşerek öldüğü bildirildi.

Katalonya özerk hükümeti başkanı Salvador İlla Roca, resmi X hesabından yaptığı paylaşımda, "Liderliğiyle Katalonya'nın büyümesine ve dünyada tanınmasına katkıda bulunan ve kararlı bir iş insanı olan Isak Andic'in kaybından dolayı dehşete düştük. Katalan ve küresel moda sektöründe silinmez bir iz bıraktı. Ailesine, arkadaşlarına ve Mango ekibine, hükümetim adına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.