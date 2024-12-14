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        Haberler Gündem Mango firmasının kurucusu İsak Andiç Ermay dağ gezisi kazasında hayatını kaybetti

        Mango firmasının kurucusu İsak Andiç Ermay dağ gezisi kazasında hayatını kaybetti

        İspanya'nın önemli tekstil firmalarından Mango'nun kurucusu, Türk ve İspanyol vatandaşı olan 71 yaşındaki İsak Andiç Ermay bir dağ gezisi sırasında geçirdiği kazada yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 22:17 Güncelleme: 14.12.2024 - 22:17
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        Ünlü iş insanı dağ gezisinde hayatını kaybetti
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        İstanbul doğumlu olan ve 14 yaşındayken İspanya'ya göç ederek yıllardır yaşamını Barselona'da sürdüren İsak Andiç'in Katalonya bölgesindeki Monserrat dağlık alanında yapılan bir gezi sırasında yaklaşık 100 metreden düşerek öldüğü bildirildi.

        Katalonya özerk hükümeti başkanı Salvador İlla Roca, resmi X hesabından yaptığı paylaşımda, "Liderliğiyle Katalonya'nın büyümesine ve dünyada tanınmasına katkıda bulunan ve kararlı bir iş insanı olan Isak Andic'in kaybından dolayı dehşete düştük. Katalan ve küresel moda sektöründe silinmez bir iz bıraktı. Ailesine, arkadaşlarına ve Mango ekibine, hükümetim adına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Sefarad Yahudisi bir ailenin çocuğu olarak 1953'te İstanbul'da doğan Isak Andiç, 1979 yılında girdiği tekstil sektöründe önemli atılımlar yaparak, 1984'te Mango firmasını kurmuştu.

        Forbes dergisinin açıkladığı 2024 yılı listesinde Andiç, yaklaşık 4,5 milyar avroluk servetiyle İspanya'nın en zengin 5'inci iş insanı olarak gösterilmişti.

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        #İshak Andiç
        #mango
        #haberler
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