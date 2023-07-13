Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Manhattanhenge'a bulut engeli

        ABD'nin New York kentinde 'Manhattanhenge' olarak adlandırılan güneşin 42. caddedeki binaların arasından batışı, bu sefer bulutlara takıldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2023 - 09:04
        1

        ABD'nin New York kentinde 'Manhattanhenge' olarak adlandırılan güneşin 42. caddedeki binaların arasından batışını yakalamak isteyen yüzlerce kişi, Manhattan sokaklarında kalabalıklar oluşturdu.

        2

        Havanın bulutlu olması nedeniyle gün batımını görüntülenemedi.

        3

        Bulutlu hava dolayısıyla net bir görüntü alamayan insanlar, hayal kırıklığına uğradı.

        4
        5
        6
        7
        8
        9
        10
        #manhattanhenge
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Memur maaşı ve emekli aylıklarını arttıran düzenleme kabul edildi
        Memur maaşı ve emekli aylıklarını arttıran düzenleme kabul edildi
        Zamlanan harç tutarları Resmi Gazete'de yayımlandı
        Zamlanan harç tutarları Resmi Gazete'de yayımlandı
        Çöl sıcakları Türkiye'de! Hava sıcaklığı 41 dereceye ulaşıyor
        Çöl sıcakları Türkiye'de! Hava sıcaklığı 41 dereceye ulaşıyor
        Sıra Icardi'de!
        Sıra Icardi'de!
        Avrupa'da kavurucu sıcaklar!
        Avrupa'da kavurucu sıcaklar!
        Sponsorluklar 25 milyon doları geçti
        Sponsorluklar 25 milyon doları geçti
        Yazar Salman Rüşdi, uğradığı bıçaklı saldırı ile ilgili 'çılgın rüyalar' gördüğünü söyledi
        Yazar Salman Rüşdi, uğradığı bıçaklı saldırı ile ilgili 'çılgın rüyalar' gördüğünü söyledi
        İşe iade davasında sürelere dikkat!
        İşe iade davasında sürelere dikkat!
        Ufuk Özkan'dan üzücü haber!
        Ufuk Özkan'dan üzücü haber!
        Çanakkale'de zincirleme kaza! 1 ölü, 5 yaralı
        Çanakkale'de zincirleme kaza! 1 ölü, 5 yaralı
        Ünlü İngiliz oyuncu Bodrum'da
        Ünlü İngiliz oyuncu Bodrum'da
        Biden'den F-16 açıklaması
        Biden'den F-16 açıklaması
        Bayrampaşa'da dehşet! Dondurucuda cansız beden bulundu
        Bayrampaşa'da dehşet! Dondurucuda cansız beden bulundu
        Arda 'kalite' Güler!
        Arda 'kalite' Güler!
        Danıştay'dan e-ticaret kararı
        Danıştay'dan e-ticaret kararı
        Szymanski Fenerbahçe'de!
        Szymanski Fenerbahçe'de!
        Musk'tan yeni girişim: X.AI
        Musk'tan yeni girişim: X.AI
        Amartey'de mutlu son!
        Amartey'de mutlu son!
        129 bin dolarlık nafaka alacak
        129 bin dolarlık nafaka alacak
        Kayseri'de 7.5 milyon yıllık keşif!
        Kayseri'de 7.5 milyon yıllık keşif!