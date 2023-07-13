Manhattanhenge'a bulut engeli
ABD'nin New York kentinde 'Manhattanhenge' olarak adlandırılan güneşin 42. caddedeki binaların arasından batışı, bu sefer bulutlara takıldı
Giriş: 13.07.2023 - 09:04
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ABD'nin New York kentinde 'Manhattanhenge' olarak adlandırılan güneşin 42. caddedeki binaların arasından batışını yakalamak isteyen yüzlerce kişi, Manhattan sokaklarında kalabalıklar oluşturdu.
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Havanın bulutlu olması nedeniyle gün batımını görüntülenemedi.
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Bulutlu hava dolayısıyla net bir görüntü alamayan insanlar, hayal kırıklığına uğradı.
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