3. ''ÇOK HASSASSIN''

"Çok hassassın" ifadesi manipülatörlerin kurbanlarının duygularını geçersiz kılmak ve kendilerini deli gibi hissetmelerini sağlamak için kullandıkları bir başka araçtır. Mağdurun aşırı tepki verdiğini ve duygularının geçerli olmadığını öne sürer. Bu tür bir manipülasyon, duygusal ifadelerinin aşırı veya yersiz olduğunu ima ettiği için insanları gerçek duygularını ifade etmekten çekinir hale getirebilir. Ayrıca kendinden şüphe duymaya ve başkalarını yatıştırmak için kendi ihtiyaçlarını ihmal etme eğilimine yol açabilir. Bu tür bir manipülasyonla karşı karşıya kalan bireylerin, aksi yönde hissetmeleri yönündeki dış baskılara rağmen inanç ve duygularına sıkı sıkıya bağlı kalmaları çok önemlidir. Herkes, müdahale veya manipülasyondan uzak bir şekilde kendisi için en iyi olanı belirleme hakkına sahiptir.