Manisa Ahmetli'de deprem! İşte 5 Şubat Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi 5 Şubat Pazartesi günü için yayınlandı. Kandilli ve AFAD tarafından açıklanan verilere göre Manisa Ahmetli'de deprem oldu. İşte 5 Şubat 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...
Kandilli ve AFAD son depremler listesinde yer alan verilere göre Manisa Ahmetli'de gece saatlerinde deprem oldu. 5 Şyubat Pazartesi günü 2.4 büyüklüğünde meydana gelen depremin derinliği 6.98 km olarak ölçüldü. İşte 5 Şubat 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...
PEŞ PEŞE KORKUTAN DEPREMLER!
AFAD tarafından açıklanan verilere göre Manisa Ahmetli'de 2.4 büyüklüğünde deprem oldu. Meydana gelen depremin derinliği 6.98 km olarak açıklandı.
SON DEPREMLER LİSTESİ
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.
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