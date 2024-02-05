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        Haberler Gündem Manisa Ahmetli'de deprem! 5 Şubat 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Manisa Ahmetli'de deprem! İşte 5 Şubat Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi 5 Şubat Pazartesi günü için yayınlandı. Kandilli ve AFAD tarafından açıklanan verilere göre Manisa Ahmetli'de deprem oldu. İşte 5 Şubat 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2024 - 08:32 Güncelleme: 05.02.2024 - 09:10
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        Kandilli ve AFAD son depremler listesinde yer alan verilere göre Manisa Ahmetli'de gece saatlerinde deprem oldu. 5 Şyubat Pazartesi günü 2.4 büyüklüğünde meydana gelen depremin derinliği 6.98 km olarak ölçüldü. İşte 5 Şubat 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...

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        PEŞ PEŞE KORKUTAN DEPREMLER!

        AFAD tarafından açıklanan verilere göre Manisa Ahmetli'de 2.4 büyüklüğünde deprem oldu. Meydana gelen depremin derinliği 6.98 km olarak açıklandı.

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        SON DEPREMLER LİSTESİ

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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