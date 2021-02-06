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Atölyesinden çalınan ekipmanları 18 gün sonra bulunan esnaftan polise teşekkür

Manisa'da 18 gün önce atölyeden çalınarak satılan yaklaşık 30 bin lira değerindeki ekipmanlar ile mobilyacıdan çalınan malzemeler, polisin titiz çalışması sonucu bulunarak sahiplerine teslim edildi

MANİSA - Atölyesinden çalınan ekipmanları 18 gün sonra bulunan esnaftan polise teşekkür
AA

.Yunusemre ilçesinde 19 Ocak'ta Cemil İşçi'nin işlettiği demir doğrama atölyesine hırsız girdi. Ertesi sabah iş yerine geldiğinde yaklaşık 30 bin lira değerindeki ekipmanlarının çalındığını fark eden İşçi, polise şikayetçi oldu.

Zanlının yakalanması için çalışma başlatan Manisa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, iş yeri çevresindeki 50 güvenlik kamerasının yaklaşık 500 saatlik kaydını inceleyerek şüpheli Ahmet G'yi (41) tespit etti.

Bölgeden bir kamyonet çaldığı, ayrıca bir mobilya atölyesine de girdiği belirlenen şüpheliyi takibe alan ekipler, Ahmet G'yi operasyonla yakaladı.Zanlının, mobilyacı ve demir doğrama atölyesinden çaldığı malzemeleri sanayi sitesindeki başka esnafa "Esnaftım, işlerim bozuldu, dükkanımı kapattım. Ekipmanlarımı satıyorum." diyerek düşük fiyattan sattığı tespit edildi.

Bu işletmeleri belirleyen polis ekipleri, esnaftan çalıntı malzemeleri toplayarak sahiplerine teslim etti.

Çalınan ekipmanlarına kavuşan Cemil İşçi, Manisa Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ederek, "Çok mutluyum, polisimize çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, gece gündüz araştırdılar, zanlıyı yakaladılar, takımlarımızı teslim ettiler. Ne kadar teşekkür etsek azdır." dedi.

İşçi, olayın üzerinden yaklaşık 20 gün geçtiğini ve ekipmanlarının bulunacağına dair ümitlerini yitirmeye başlamışken emniyetten gelen haberle sevindiğini dile getirerek, "Ama çıkmadık candan ümit kesilmez' diyorduk. Ne kadar ümitsizliğimiz varsa bir o kadar ümidimiz vardı. Ekipman geri geldi, çok sevindik." diye konuştu.

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