Manisa Basket: 87 - Niners Chemnitz: 86 | MAÇ SONUCU
FIBA Şampiyonlar Ligi Play In Etabı ilk maçında Manisa Basket evinde Almanya temsilcisi Niners Chemnitz'i son anlardaki etkili oyunuyla 87-86 mağlup etti. Manisa Basket, Alman ekibi karşısında bitime 5 dakika kala 81-68 geride olmasına rağmen kalan bölümde 14-0'lık seri yakalayarak sahadan galibiyetle ayrıldı.
Manisa Basket, FIBA Şampiyonlar Ligi Play In Etabı ilk maçında evinde Alman ekibi Niners Chemnitz’i 87-86 mağlup etti.
Toplam 2 galibiyete ulaşacak takımın son 16’ya kalacağı serinin ikinci maçı 14 Ocak’ta Almanya’da oynanacak. Seride eşitlik yaşanırsa üçüncü ve son müsabaka 21 Ocak’ta Manisa’da yapılacak.
Karşılıklı basketlerle başlayan müsabakanın 5’inci dakikası 9-9 eşitlikle geçilirken, Manisa temsilcisi çeyreği 1 sayı üstün kapattı: 21-20. İkinci periyotta dış atışlardan isabet bulan Alman ekibi soyunma odasına 4 sayı önde girdi: 37-41. Üçüncü çeyreğe iki takım da 3 sayılık basketlerle başladı. Manisa Basket, Saben Lee’nin 25’inci dakikadaki smacıyla skoru 49-49’a getirdi. Konuk ekip son bölüme 63-61 üstün girdi.
Final periyodunda Niners Chemnitz farkı bir ara 14 sayıya (70-84) kadar çıkardı. Manisa Basket, Saben Lee ve White Jr’ın etkili oyunuyla farkı eriterek bitime 20 saniye kala Besson’un basketiyle 87-86 öne geçti. Konuk ekipten Christmas’ın son saniye atışı girmeyince Manisa Basket müsabakayı 1 sayı farkla kazandı: 87-86.
SALON: Muradiye
HAKEMLER: Ademir Zurapovic (Bosna Hersek) Georgios Poursanidis (Yunanistan) Alexandre Deman (Fransa)
MANİSA BASKET: Pickett 6, Lee 20, Besson 27, White Jr 24, Yunus 2, Chiozza 2, Mehmet, Apaydin 1, Ahmet 5, Cengizhan, Mustafa
NİNERS CHEMNİTZ: Uguak 19, Garrett 20, Richter 9, Christmas 14, Lansdowne 2, Gregori, Bailey Jr. 10, Nkamhoua 10, Koppke, Edigin, Tischler 2, Bedime
1’İNCİ PERİYOT: 21-20
İLK YARI: 37-41
3’ÜNCÜ PERİYOT: 61-63
4'ÜNCÜ PERİYOT: 87-86