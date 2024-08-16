Manisa, Bolu, İzmir ve Aydın'da orman yangını: Söndürme çalışmalarında son durum

Yangının etkili olduğu alanla ilgili soruyu da yanıtlayan Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:

"Henüz alanı inceleyip geldim. Etkilenen alandan bahsediyorum, bunun altını çiziyorum etkilenen alan ile yanan alan aynı şey değil; yaklaşık 700 hektarlık bir alanın etkilendiğini tahmin ediyoruz. Bunu arkadaşlarımız daha sonrasında alan çalışmasıyla netleştirecek. Ancak bunun başka bir yönü de var. Yanılmıyorsam 18 Haziran'daydı bir önceki yangın. Onun sanki devamı niteliğinde gibi oldu. Dolayısıyla onunla da birleştirdiğimizde büyük bir alan maalesef etkilenmiş oldu."

Bakan Yumaklı'ya, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci ile Tarım ve Orman İl Müdürü Nazan Türkarslan eşlik etti.