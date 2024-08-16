Manisa, Bolu, İzmir ve Aydın'da orman yangını: Söndürme çalışmalarında son durum
Manisa, İzmir, Bolu ve Aydın'daki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Manisa'nın Gördes ilçesinde çarşamba günü başlayan yangında 3. güne girilirken yangın kısmen kontrol altına alındı. İzmir'in Karşıyaka ilçesi ile Bolu'nun Göynük ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan yangınları söndürme çalışmaları da sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 3 gün için düşük nem, şiddetli rüzgar ve yüksek hava sıcaklığının orman yangınları riskini artıracağı konusunda uyardığını belirterek, "Bütün vatandaşlarımızın ilgilerini, hassasiyetlerini istirham ediyorum. Bizlerin müdahale kabiliyeti ve kapasitesi bir yere kadar. Vatandaşlarımızın desteği olmadan bu mücadeleden galip çıkmak mümkün değil. Bu 3 günde hatta eylülün 15'ine kadar üst düzeyde hassasiyet rica ediyorum." dedi. Öte yandan İzmir yangını yerleşim yerlerine ulaştı. Bölgede tahliyeler başladı.
Türkiye'nin yaz başından bu yana orman yangınlarıyla mücadelesi sürüyor.
MANİSA
Manisa'nın Gördes ilçesinde önceki gün iki farklı noktada çıkan orman yangınlarına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 uçak, 3 helikopter, 8 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 dozer ve 1 yer ekibi ile müdahale devam ediyor.
Havanın kararmasıyla gece görüşlü helikopter ile müdahale edilen alevlere günün ilk ışıklarıyla havadan ve karadan müdahale yeniden başladı.
Boyalı Mahallesi’ndeki yangına müdahale sürerken, bu kez de ilçenin Kayacık ve Kaşıkçı mahallelerinde 17.30 sıralarında iki farklı yangın çıktı.
İlçenin üç farklı mahallesinde devam eden yangınlara, 11 hava aracı, 83 söndürme ekibi, 36 su tankeri, 18 iş makinesi, sağlık, jandarma ve trafik ekipleriyle birlikte toplam 361 personel ile müdahale edildi.
2 MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ
Kaşıkçı Mahallesi'nde tarım arazilerinde çıkan yangın söndürülürken, Boyalı ve Kayacık mahallelerindeki orman yangınları ise sürdü.
Öte yandan tedbir amaçlı 20 hanelik Karayakup ve 57 hanelik Yeniköy Mahallesi tahliye edildi. Karayakup Mahallesi’ndeki birçok evin zarar gördüğü, mahallede ise hasar tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Gece boyunca, gece görüşlü helikopterler ile müdahale edilen yangında bugün 3'üncü güne girildi.
İZMİR
İzmir'in Karşıyaka ilçesine bağlı Yamanlar Karatepe mevkisinde dün akşam saatlerinde çıkan yangını söndürme çalışmaları da aralıksız sürüyor.
İzmir Valisi Süleyman Elban, orman yangınlarıyla ilgili açıklamada bulundu. Elban "Şu ana kadar can kaybı yok. Ancak bir kısım evlerin yandığına dair bilgi var. Rüzgarın hızı saatte 80 kilometreyi bulabiliyor, zaman zaman havadan müdahaleyi durduruyoruz." açıklamasında bulundu.
Havanın aydınlanmasıyla birlikte ekipler yangına havadan da müdahale etmeye başladı.
Kuvvetli rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına 4 uçak, 5 helikopter, 19 arazöz, 4 su ikmal aracı, 2 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahale ediliyor.
Şiddetli rüzgarın etkili olduğu bölgede görev yapan helikopterlerin de zaman zaman zorlandıkları gözlendi. Ayrıca yazlık evlerde bulunan vatandaşlardan bazıları jandarma kontrolünde güvenli alana sevk edildi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Karşıyaka'daki yangına müdahalenin sürdüğünü, diğerlerine göre daha küçük alanda olduğunu ve gün içinde kontrol altına alınmasını umduklarını belirtti.
İZMİR'DEKİ ORMAN YANGINI YERLEŞİM YERLERİNE SIÇRADI
İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı Karatepe mevkisindeki ormanda çıkan yangında, alevlerin ilerlediği Doğançay ve Sancaklı mahalleleri tahliye edildi.
Doğançay Mahallesi'ndeki alevlerin sıçradığı 3 ev zarar görürken, bölgeye takviye ekipler gönderildi.
Alevlere 5 uçak, 6 helikopter, 24 arazöz, 7 su ikmal aracı, 2 dozer ve 4 yer ekibi sevk edildi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşayan ekiplerin, havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
ALEVLER BAYRAKLI İLÇESİNE ULAŞTI
Alevler, Bayraklı ilçesine de ulaştı. Bayraklı'daki Onur Mahallasi 7372 Sokak'taki evlerin bir bölümü tahliye edildi.
Alevlere takviye ekiplerle saat 13.30 itibarıyla 5 uçak, 15 helikopter, 46 arazöz, 10 su ikmal, 4 dozer ve 4 yer ekibiyle müdahale ediliyor.
Öte yandan itfaiyenin de 600'e yakın personeli, ilçe belediyelerinin desteği ve 30'un üzerinde yangın söndürme aracıyla söndürme çalışmalarına destek
YANGIN SANAYİ SİTESİNE DE SIÇRADI
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek sanayi bölgesine sıçradı. Yanan iş yerlerine itfaiye ekipleri müdahale ederken, iş yerlerinin yanışını izleyen vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.
Yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan etkin müdahale sürüyor.
BAKAN YUMAKLI SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINDAKİ SON DURUMU AKTARDI
Manisa'nın Gördes ilçesinde 14 Ağustos'ta çıkan yangının kontrol altına alınmasının ardından yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta kırsal alanda başlayan yangının ormana sıçradığını dile getiren Yumaklı, aşırı sıcak hava, düşük nem, saatte 70 kilometreyi aşan rüzgar nedeniyle alevlerin büyüyüp yayıldığını anlattı.
Yangınla mücadelenin 5 uçak, 10 helikopter, 74 kara aracı ve 443 personelle sürdüğünü kaydeden Yumaklı, "Orada da gece boyunca mücadeleler ve müdahaleler devam etti. An itibarıyla 'yüzde 100 kontrol altına alındı' diyemiyoruz çünkü çok küçük bir yer kaldı. Orada da biraz rüzgar var. Kısmen kontrol altına alındı. Gün içinde burada da inşallah güzel haberi vereceğiz." diye konuştu.
BOLU'DA YANAN ALAN İLE ÇIKAN DUMAN ARASINDA ORANTISIZLIK VAR
Bakan Yumaklı, Bolu'nun Göynük ilçesi Bekirfakılar köyü civarındaki yangının ise dün saat 12.41'de başladığını, ilk müdahalenin 12.56'da yapıldığını ifade etti.
Alevlerle mücadelenin 8 helikopter, 105 kara aracı ve 536 personel ile yürütüldüğünü aktaran Yumaklı, şöyle devam etti:
"Gece boyunca buraya da müdahale devam etti. Günün ağarmasıyla takviye hava araçlarıyla müdahale devam ediyor. Kısmi ya da tamamen bir kontrol söyleyemiyoruz ancak çalışmaların iyiye gittiğini söyleyebilirim. Yanan alan ile çıkan duman arasında orantısızlık var, bu açıdan farklı görünebilir ancak arkadaşlarımız müdahaleye devam ediyor. İnşallah çok fazla büyümeden kontrol altına alacağız."
3 GÜN YANGIN RİSKİ YÜKSEK
Meteorolojik verilere göre bugünden itibaren 3 günün yangınlar bakımından riskin yüksek olduğunu vurgulayan Yumaklı, şunları kaydetti:
"Veriler bugün, cumartesi ve pazar; bu 3 günde yüksek risk olduğunu bize söylüyor. Dolayısıyla orman teşkilatı, valiliklerimiz, tüm kamu kurumlarımız olarak alarm durumundayız. Bu 3 gün için çok düşük nem, yüksek şiddette rüzgar ve yine yüksek derecede hava sıcaklığı; bunlar yangın oluşması için ortam hazırlayan unsurlar. Bütün vatandaşlarımızın ilgilerini, hassasiyetlerini istirham ediyorum. Bizlerin müdahale kabiliyeti ve kapasitesi bir yere kadar. Vatandaşlarımızın desteği olmadan bu mücadeleden galip çıkmak mümkün değil. Bu 3 günde hatta eylülün 15'ine kadar üst düzeyde hassasiyet rica ediyorum."
ÇANAKKALE'DEKİ YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ BELİRLENDİ
Bakan Yumaklı, Çanakkale Eceabat'taki yangının yol kenarındaki bir elektrik direğinden çıkan kıvılcımın kırsal alana sıçramasıyla başladığını, daha sonra ormana yayıldığını belirlediklerini söyledi.
Yangının etkili olduğu alanla ilgili soruyu da yanıtlayan Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:
"Henüz alanı inceleyip geldim. Etkilenen alandan bahsediyorum, bunun altını çiziyorum etkilenen alan ile yanan alan aynı şey değil; yaklaşık 700 hektarlık bir alanın etkilendiğini tahmin ediyoruz. Bunu arkadaşlarımız daha sonrasında alan çalışmasıyla netleştirecek. Ancak bunun başka bir yönü de var. Yanılmıyorsam 18 Haziran'daydı bir önceki yangın. Onun sanki devamı niteliğinde gibi oldu. Dolayısıyla onunla da birleştirdiğimizde büyük bir alan maalesef etkilenmiş oldu."
Bakan Yumaklı'ya, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci ile Tarım ve Orman İl Müdürü Nazan Türkarslan eşlik etti.
HAVA SICAKLIKLARINDAKİ ARTIŞ ORMAN YANGINI RİSKİNİ ARTIRDI
Orman Genel Müdürlüğü, AFAD'dan da hava sıcaklıklarındaki artışın orman yangını riskini artırdığı belirtilerek uyarılar yapıldı.
Orman Genel Müdürlüğü, Ege Bölgesi'nin tamamı ile Akdeniz, Marmara ve İç Anadolu'nun bir kısmında meteorolojik koşulların orman yangınlarının oluşmasına ve yayılmasına yol açabileceğini bildirdi.
Orman Yangınları Meteorolojik Erken Uyarı Sistemi'ne göre, özellikle bugün ve yarın Kahramanmaraş, Mersin, Antalya, İzmir, Muğla, Isparta, Burdur, Denizli, Afyonkarahisar, Aydın, Uşak, Manisa, Bursa, Eskişehir ile Balıkesir ve Ankara'nın batısında yüzde 60 ila 70 arasında yangın riski bulunuyor, bazı yerlerde risk yüzde 80'e kadar çıkıyor.
OGM ve AFAD, vatandaşları 10 gün boyunca rekreasyon alanları dışında ateşli piknik yapmamaları, sönmemiş sigara izmaritlerini ve yangına sebebiyet verebilecek her türlü çöp ve atıkları yol kenarları ile orman alanlarına atmamaları, biçerdöver ve balya makinesi gibi tarımsal hasat makinelerini gerekli önlemleri almadan çalıştırmamaları, anız yakmamaları konusunda uyardı.
AYDIN
3 ilde alevlerle mücadele sürerken bir yangın haberi de Aydın'dan geldi.
Aydın'ın Didim ilçesine bağlı Akyeniköy Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle yayılan yangının söndürülmesi için havadan ve karadan başlatılan çalışmalar devam ediyor.
AA muhabirine açıklama yapan Aydın Valisi Yakup Canbolat, "Şu anda 20 ev tahliye edildi. Yangına Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter, 3 uçak, 9 arazöz, 7 su tankeri ve 3 dozer ile Aydın Büyükşehir Belediyesinden 7 itfaiye aracı ve 7 su tankeriyle müdahale ediliyor." diye konuştu.