MANİSA - Boya varilinin patlaması sonucu 1 işçi yaralandı

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Soma Sanayi Sitesi'nde metal üretimi yapan bir iş yerinde işçi olarak çalışan Tamer Öncü (46),kaynak yaptığı sırada üzerine çıktığı boya varili patladı.Patlama sesi nedeniyle olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Ayaklarından yaralanan Öncü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Soma Devlet Hastanesine kaldırıldı.Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.