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Manisa Büyükşehir Belediyespor: 74 - Anadolu Efes: 95 | MAÇ SONUCU

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 8. hafta maçında Anadolu Efes, deplasmanda Manisa Büyükşehir Belediyespor’u 95-74 mağlup etti.

Manisa Büyükşehir Belediyespor: 74 - Anadolu Efes: 95 | MAÇ SONUCU
AA

İlk 5 dakikaya 10-6 önde giren Anadolu Efes, Micic ve Ahmet Buğrahan Tuncer’in etkili oyunuyla ilk periyodu 31-16 önde tamamladı.

Anadolu Efes, Ömer Can İlyasoğlu, Zizic ve Ahmet Buğrahan Tuncer’in sayılarıyla müsabakanın ilk 15 dakikasını 40-25 önde geçti. Manisa Büyükşehir Belediyespor, rakibine Selden ile yanıt vermeye çalışsa da Anadolu Efes, başta sona üstün götürdüğü periyodu, 50-34 önde tamamlayarak, soyunma odasına gitti.

Manisa Büyükşehir Belediyespor, 25. dakikada Roberson ve Anosike’nin sayılarıyla farkı 13 sayıya kadar indirdi: 58-45. Oyunda üstünlüğü sürdüren Anadolu Efes, son periyoda 69-52 önde girdi.

Son bölüme de hızlı başlayan konuk ekip, son 5 dakikasına Ahmet Buğrahan Tuncer’in etkili oyunuyla 87-63 önde girdiği müsabakayı, 95-74 önde tamamladı.

Salon: Muradiye

Hakemler: Zafer Yılmaz, Tolga Edis, Erhan Gürsel

Manisa Büyükşehir Belediyespor: Roberson 11, Cruz, Selden 28, Raymar 9, Anosike 14, Ata Kahraman 2, Gani Erdi Gülaslan 2, Berkay Sinirlioğlu, Saldivar, Yiğit Baran Sarıkaya 8

Anadolu Efes: Ömer Can İlyasoğlu 15, Bryant 7, Micic 6, Zizic 19, Dunston 5, Karahan Tuan Efeoğlu 2, Erten Gazi 3, Akif Egemen Güven 6, Mehmet Efe Demirel 4, Egehan Arna 5, Ahmet Buğrahan Tuncer 23,

İlk periyot: 16-31

Devre: 34-50

Üçüncü periyot: 52-69

Haberin görseli Anadolu Efes tarafından servis edilmiştir.

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