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Haberler Gündem 3. Sayfa Manisa'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 6 tutuklama
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Manisa'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 6 zanlı tutuklandı

Manisa Saruhanlı'da iki grup arasında çıkan, 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 6 şüpheli tutuklandı

Manisa'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 6 tutuklama
Manisa'da 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 6 tutuklama
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AA

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

Saruhanlı İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Azimli Mahallesi'nde 28 Ekim'de iki grup arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin ağır yaralandığı kavgaya ilişkin görgü tanıklarının bilgisine başvurdu.

AA'nın haberine göre; ekipler, olaya karıştığını belirlediği 6 şüpheliyi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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