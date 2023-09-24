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        Haberler Gündem Manisa'da 5 bin 250 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Güncel haberler

        Manisa'da 5 bin 250 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

        Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerince bir iş yerine düzenlenen operasyonda 5 bin 250 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 19:10 Güncelleme: 24.09.2023 - 19:10
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        Manisa'da 5 bin 250 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
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        Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde H.Y. ve C.D.'ye ait iş yerlerinde kaçak akaryakıt satışı yaptığını tespit etti.

        Ekipler, dün saat 23.00 sıralarında belirlenen iş yerine operasyon düzenledi. İş yerinde ve transit araçta yapılan aramada 5 bin 250 litre kaçak akaryakıt ile 2 sayaçlı elektrikli pompa, 2 dinamo, 10 bin litrelik akaryakıt tankı ve 4 adet bin litrelik akaryakıt tankı ele geçirildi.

        Ele geçirilen araç ve malzemelere el konulurken, şüpheli H.Y. ve C.D. hakkında adli işlem başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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