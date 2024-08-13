Manisa'da 53 motosiklet daha trafikten men

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından 11-12 Ağustos 2024 tarihlerinde motosiklet ve motorlu bisiklet denetimi gerçekleştirildi.

Yapılan denetimde bin 632 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, kusurlu görülen 468 araç ve sürücüsüne toplam 1 milyon 375 bin 62 TL idari para cezası uyguladığı ve 53 motosikletin de trafikten men edildiği bildirildi.