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        Haberler Gündem Güncel Manisa'da 53 motosiklet daha trafikten men | Son dakika haberleri

        Manisa'da 53 motosiklet daha trafikten men edildi

        Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde gerçekleştirdiği trafik denetimlerinde 468 motosiklet sürücüsüne 1 milyon 375 bin 62 TL idari para cezası uygulanırken, 53 motosiklet ise trafikten men edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 18:17 Güncelleme: 13.08.2024 - 18:18
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        Manisa'da 53 motosiklet daha trafikten men
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        Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından 11-12 Ağustos 2024 tarihlerinde motosiklet ve motorlu bisiklet denetimi gerçekleştirildi.

        Yapılan denetimde bin 632 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, kusurlu görülen 468 araç ve sürücüsüne toplam 1 milyon 375 bin 62 TL idari para cezası uyguladığı ve 53 motosikletin de trafikten men edildiği bildirildi.

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        #Manisa
        #trafik
        #motosiklet
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