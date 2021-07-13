Manisa'da 6 farklı noktada orman yangını

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa
ABONE OL

Manisa'da 6 farklı noktada orman yangını: 15 hektar alan zarar gördü

Manisa'nın Kula ilçesine ormanlık alanda 6 farklı noktada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 2 saatte söndürüldü. Yangınlarda toplam 15 hektar alan zarar gördü

Manisa'da 6 farklı noktada orman yangını: 15 hektar alan zarar gördü
Manisa'da 6 farklı noktada orman yangını
0:00 / 0:00
DHA

Kula'ya bağlı Ayazören Mahallesi'nin Mandal mevkiinde, saat 19.30 sıralarında 6 farklı noktada yangın çıktı. Alevleri fark eden yöre halkı 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirirken, bir yandan da yangın söndürme çalışması başlattı.

Kısa sürede yangın bölgesine gelen arazöz ve itfaiye ekipleri yangınlara müdahale etti. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangınla ilgili yangın söndürme helikopteri havadan destek sağladı. Karadan sürdürülen çalışmalara ise Kula, Salihli, Demirci ve Alaşehir Orman İşletme şefliklerine ait toplam 17 arazöz ve yaklaşık 40 personel, 1 helikopter, 1 iş makinesi, 2 dozer, 2 ilk müdahale aracı, 3 itfaiye ekibi katıldı.

2 saatlik çalışma sonucu yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü. DHA'nın haberine göre; yaklaşık 10 hektar örtülük alan ve 5 hektarlık zirai alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için araştırma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bodrum'da dereye devrilen motosikletteki 2 kişi öldü
GÜNDEM Bodrum'da motosiklet dereye devrildi: 2 ölü
DGS sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? ÖSYM açıkladı: 2021 DGS sonuç tarihi...
GÜNDEM DGS sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?
3. doz aşı kimlere yapılacak? 3. doz aşı ne zaman olunmalı? Hatırlatma dozu olan üçüncü doz aşı zorunlu mu?
GÜNDEM 3. doz aşı kimlere yapılacak?
İçişleri Bakan Yardımcısı'ndan Afgan düzensiz göçmen açıklaması
GÜNDEM İçişleri Bakan Yardımcısı'ndan Afgan düzensiz göçmen ...
2021 2022 okullar ne zaman açılacak? MEB açıkladı: Yaz tatili bitiş tarihi! Yüz yüze eğitim başlayacak mı?
GÜNDEM 2021 2022 okullar ne zaman açılacak?
İBB Meclisi minibüs esnafına destek teklifini gündeme aldı
GÜNDEM Minibüsçülere destek İBB gündeminde
Bursa'da rehine krizi: Kız kardeşlerini rehin aldı, polise ateş açtı
GÜNDEM Bursa'da rehine krizi: Kardeşlerini rehin aldı
Sulama göletine düşen kadının cansız bedenine ulaşıldı
GÜNDEM Piknikte gölete düşen kadının cansız bedenine ...
AK Parti Sözcüsü Çelik'tan 15 Temmuz mesajı - Son dakika haberleri
GÜNDEM AK Partili Çelik'ten 15 Temmuz mesajı
Kaçırılan iş insanı için nefes kesen operasyon! - Haberler
GÜNDEM Kaçırılan iş insanı için nefes kesen operasyon!