Asansöre ayağı sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı 0:00 / 0:00

İHA

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir fırında yük asansörüne ayağı sıkışan 3 yaşındaki çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Demirel Sokak'ta bulunan bir fırında meydana geldi. Ekmek fırınında çalıştığı öğrenilen Duygu Teker'in 3 yaşındaki oğlu Eymen Teker'in ayağı yük asansörüne sıkıştı.

İTFAİYE EKİPLERİNCE KURTARILDI

Çocuğun feryatları üzerine durumu fark eden fırın çalışanları, sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri geldi. İHA'nın haberine göre; çocuğun iki ayağının asansöre sıkıştığını tespit eden ekipler, asansörün yan demirlerini keserek çocuğu sıkıştığı yerden kurtardı. Kurtarma çalışmaları sırasında genç annenin feryatları ise yürekleri dağladı.

3 yaşındaki çocuk kaldırıldığı Turgutlu Devlet Hastanesi'nden Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Minik Eymen’in hayati tehlikesinin olmadığı, ayaklarında kırık ve ezikler olduğu öğrenildi.