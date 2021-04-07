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Manisa'da bazı sınıflar için uzaktan eğitim kararı alındı

Manisa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ortaokulların 5, 6 ve 7. sınıflarında, lise hazırlık ile 9,10 ve 11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesine karar verildi.

Manisa'da bazı sınıflar için uzaktan eğitim kararı alındı
AA

Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca Manisa'da özellikle son bir haftada Kovid-19 salgınının seyri, vaka sayılarında yaşanan değişiklikler çerçevesinde, eğitim öğretimde birtakım ek tedbirlerin alınmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Eğitimin ilkokullarda seyreltilmiş sınıflarda 2 gün yüz yüze, 3 gün ise uzaktan devam edileceğinin belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ortaokullarda 5, 6, 7. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesine, ortaokul 8. sınıfların haftada 12 ila 22 saat olacak şekilde seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze eğitime devam etmesine, lise hazırlık, 9, 10, 11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesine, 12. sınıfların seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olacak şekilde yüz yüze eğitime devam etmesine, destekleme ve yetiştirme kurslarının yüz yüze eğitime devam etmesine, okullardaki sınav uygulamalarının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen takvim doğrultusunda seyreltilmiş sınıflarda gerçekleştirilmesine, yüz yüze eğitime katılımın veli rızasına bağlı olarak devam ettirilmesine karar verilmiştir."

İl genelinde okul öncesi eğitim kurumlarında, özel eğitim okullarında ve özel eğitim sınıflarında, birleştirilmiş sınıflı okullarda, köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edileceği de belirtildi.

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