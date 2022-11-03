Beyzbol sopasıyla darp edilen kişi ağır yaralandı 0:00 / 0:00

AA

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde beyzbol sopasıyla darp edilen kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şerif Ö. ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında Alaybey Mahallesi Seyfettinbey Caddesi'nde tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği belirlenemeyen kişi, Şerif Ö'yü beyzbol sopasıyla darp etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Şerif Ö, Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı. AA'nın haberine göre; tedavisi devam eden Şerif Ö'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

*Haberde AA'nın arşiv görseli kullanılmıştır.