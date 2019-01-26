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Turgutlu'daki kasaba her gün giderek müşteri gibi sırasını bekleyen, iş yeri sahibi İkram Korkmazer'den et isteyen "Yeşim" adlı sokak kedisi, bir müşterinin çektiği videoyu sosyal medyada paylaşmasıyla herkes tarafından tanındı.
AA'nın haberine göre videonun yurt dışında da yayınlanmasıyla yaklaşık 3 milyar kez izlenen ve bir anda sosyal medya fenomeni olan kedi "Yeşim", bu hafta başında her zaman et istemek için gittiği kasap dükkanına bitkin bir şekilde geldi.
Bitkin durumdaki kediyi hemen Turgutlu'da bir veterinere götüren kasap İkram Korkmazer, buradaki müdahalenin ardından "Yeşim"i Manisa kent merkezindeki bir veteriner kliniğine getirdi.
Burada 3 gün yoğun bakımda kalan Yeşim, müdahalelere rağmen öldü.
"ÇOK ÜZGÜNÜM, BENİM İÇİN İNSANDAN FARKI YOKTU!
Yaklaşık 10 yıl kedi "Yeşim"in annesine baktığını belirten kasap İkram Korkmazer, "Yeşim" doğduktan sonra dükkanına alıştığını, 5 yıldır her gün iş yerine gelerek et istediğini ve onu beslediğini söyledi.
"Yeşim" ile arasında özel bir diyalog olduğunu belirten Korkmazer, şöyle konuştu:
"Aramızdaki diyalog nedeniyle bütün dünya onu tanıdı. Sanki konuşuyordu benimle. Ben ne söylersem yanıt veriyordu. Benim için bir insandan farkı yoktu. Diyaloğumuzu gören herkes hayran kalıyordu. Sokak kedisiydi, son 3-4 gündür kayıptı, önceki gün iş yerime geldi. Bayılmak üzereydi, durumunu fark ettim ve apar topar Turgutlu'daki bir veterinere ardından Manisa'ya götürdüm. Serum verdiler, iğne yaptılar ama kurtaramadılar. Veterinerlerin söylediğine göre aşırı yağmurlu olan şu günlerde bir yerde kapalı kalmış dışarı çıkamamış herhalde ve enfeksiyon kapmış. Üzgünüm elimden gelen her şeyi yaptım ama kaybettim, söyleyecek bir şey bulamıyorum."
"SUSUZ KALMIŞ, HİPOTERMİ GEÇİRMİŞ, ENFEKSİYON KAPMIŞ"
Veteriner hekim Ayşegül Özkuran da hayvanın kendilerine geldiğinde durumunun oldukça kötü olduğunu, uzun süre susuz kaldığını ve hipotermi geçirdiğini ifade etti.
Hemen tedaviye başladıklarını anlatan Özkuran, "Gerekli müdahaleleri yaptık, vücut sıcaklığını normale getirmeye çalıştık. Susuzluğu çok yüksekti, ne kadar takviye yapsak da yeterli olmadı. Aynı zamanda hayvan ağır bir enfeksiyon geçiriyordu. Bu yüzden maalesef kurtaramadık. Havalar da soğuk gittiği için kedilerin bu havalarda dirençleri düşüyor. Dirençleri düştüğü için bulaşıcı hastalıklara daha açık hale geliyorlar. Yeşim'i maalesef bu yüzden kurtaramadık." dedi.
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