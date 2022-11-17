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Manisa'da bir kişi, kayınvalidesi ve kayınbiraderini tüfekle öldürdü

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde damadının pompalı tüfekle vurduğu kadın ile oğlu hayatını kaybetti

Manisa'da bir kişi, kayınvalidesi ve kayınbiraderini tüfekle öldürdü
Tartıştığı kayınvalidesi ve kayınbiraderini öldürdü
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AA

Alınan bilgiye göre, Dilek Mahallesi'nde yaşayan ve eşi Salih G. ile tartışan Ömür G, babası Veysel G'nin evine gitti.

AA'nın haberine göre, eşiyle görüşmek için kayınpederinin evine gelen Salih G, iddiaya göre görüşmesine izin verilmeyince evine giderek pompalı tüfeğini aldı.

Kayınpederinin evinin önüne dönen Salih G, bahçede tartıştığı kayınvalidesi Nergis G. (63) ile kayınbiraderi Kemal G'ye (38) tüfekle ateş etti ve kaçtı.

Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, anne ve oğlunun olay yerinde öldüğünü belirledi.

Jandarma ekipleri, Salih G'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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