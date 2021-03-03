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Manisa'da biyolojik çeşitlilik envanter çalışması kapsamında belirlenen 2 bin 618 canlı türü korunacak

Doğa Koruma ve Milli Parklar Manisa Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde "biyolojik çeşitlilik envanter çalışması" kapsamında tespit edilen 2 bin 618 canlı türünün korunması için çalışmalarını sürdürüyor.

Manisa'da biyolojik çeşitlilik envanter çalışması kapsamında belirlenen 2 bin 618 canlı türü korunacak
AA

AA muhabirinin Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, il genelinde yaban hayatının korunması amacıyla gerçekleştirilen çalışmada, 1535 damarlı bitki, 36 memeli hayvan, 183 kuş, 31 iç su balığı, 28 sürüngen, 7 çift yaşar, 455 tohumsuz bitki, 343 omurgasız hayvan olmak üzere toplam 2 bin 618 canlı türü tespit edildi.

Bunlardan 124'ü damarlı bitki, 15'i iç su balığı, 1'i sürüngen ve 8'i omurgasız hayvan olmak üzere 148 canlının endemik tür olduğu belirlendi.

- Kaçak avcılara ceza, kışın sert geçtiği bölgelerdeki yaban hayvanlarına yem

Geçen yıl yaban hayatını desteklemek amacıyla 1100 kekliği doğaya salan ekipler, yaptıkları 2 bin 645 denetimde, yasalara aykırı avlanan 240 kişiye 561 bin 930 lira ceza uyguladı.

Yaban hayvanlarının beslenmesi için 3 ton yem doğaya bırakılırken, yaralı ya da hasta 76 hayvan tedavi edildi.

Yaban hayatını gözlemlemek isteyenler için Marmara Gölü Ulusal Sulak Alanı kenarına yapılan "Kuş Gözlem Kulesi" hizmete açıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Manisa Şube Müdürü Uğur Bayil, 3 Mart'ı "Dünya Yaban Hayatı Günü" olarak kutladıklarını, kentte yaban hayatının korunması konusunda çalıştıklarını söyledi.

Bayil, 3 Mart'ın, Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme'nin 1973'te imzalandığı gün olması nedeniyle özel önem taşıdığına dikkati çekerek, bu sözleşmeyle nesli tehlike altındaki türlerin uluslararası ticaretinin kontrol altında tutulması ve türlere yönelik suçların önlenmesinin amaçlandığını kaydetti.

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