Manisa'da devrilen çekicideki baba oğul yaralandı

AA

Buldan-Alaşehir yolunda otomobil taşıyan A.B. (44) yönetimindeki 45 AGZ 783 çekici, refüje çarpıp devrildi.

Kazada sürücü A.B. ile araçta bulunan oğlu H.B. (21) yaralandı. Ambulansla Sarıgöl Devlet Hastanesine götürülen yaralılardan A.B. tedavisinin ardından taburcu edildi. Oğlunun tedavisine ise sevk edildiği Alaşehir Devlet Hastanesinde devam edildiği öğrenildi.

Öte yandan kazada çekicinin yanı sıra taşıdığı otomobil de ağır hasar aldı. A.B. ile oğlu H.B'nin, otomobili kısa süre önce Antalya'dan kendileri için satın aldıkları ve Manisa'ya getirmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.