Manisa'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Manisa'nın Selendi ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Giriş: 21.07.2024 - 00:23 Güncelleme: 21.07.2024 - 00:24
Mehmet Küçük'ün (43) kullandığı otomobil, Kula-Selendi kara yolu Ramazanlar Mahallesi mevkisinde takla atarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Mehmet Küçük'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Küçük'ün cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından Selendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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