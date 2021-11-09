Direksiyon başında kalbine yenik düştü 0:00 / 0:00

DHA

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Turan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Fatih Erılgaz yönetimindeki 45 ZC 6678 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırıma çarptı. Baygın haldeki sürücüyü görenler 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verdi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Erılgaz´ın kalp krizi geçirdiği belirlendi. DHA'nın haberine göre; ilk müdahalenin ardından ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan Erılgaz, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.