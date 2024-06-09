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        Haberler Gündem Manisa'da dolu yaşamı olumsuz etkiledi - Güncel haberler

        Manisa'da dolu yaşamı olumsuz etkiledi

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir anda bastıran yağmurla karışık dolu, üzüm bağlarına zarar verdi, çıkan fırtınada bir cami minaresinin üst kısmı uçtu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 00:34 Güncelleme: 09.06.2024 - 00:35
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        Dolu yaşamı olumsuz etkiledi
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        Alaşehir ilçesi genelinde saat 18.00 sıralarında bir anda bastıran yağmurla karışık dolu fırtınası, Tepeköy Mahallesi'nde başlayıp Caberfakılı, Işıklar, Killik, Gümüşçay, Caberkamara, Ilgınköy, Çakırcaali, Sobran Mahallesi'nde bulunan üzüm bağlarını etkiledi.

        YÜZDE 60 İLE 100 ARASINDA ZARAR VAR

        Dolunun ardından bölgede zarar gören bağları kontrol eden Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Özer Demir, "Havanın açılmasıyla birlikte biz de hemen araziye çıktık. Özellikle doğu-batı yönünde olan bağlarımızda zarar oranı daha yüksek. Zarar oranıyla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz, ilk tespitlerimize göre zararın yüzde 60 ile yüzde 100 arasında olduğunu tahmin ediyoruz. Zaten rekoltede bir düşüklük vardı. Devletimizden çiftçilerimize destek, hatta mümkünse afat bölgesi ilan edilmesin bekliyoruz." dedi.

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        BİR MİNARENİN ÜST KISMI UÇTU

        Ilgınköy Mahallesi'nde, cami minaresinin üst kısmı, fırtınanın etkisiyle uçtu. Mahalle Muhtarı İbrahim Türkmen, "Mezarlıkta bulunan 3 servi ağacı devrildi, bağlarımız zarar gördü. tek tesellimiz can kaybımızın olmaması" dedi.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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