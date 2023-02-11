Güzelyurt Mahallesi 5971 Sokak'taki 11 katlı apartmanın 6'ıncı katında bulunan dairede yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince, dairede ve apartmanda mahsur kalan 6 kişi tahliye edildi. Dumandan etkilendiği belirlenen 6 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Klima motorundan çıktığı belirlenen yangın kontrol altına alınırken hastaneye kaldırılanların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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