Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, eşeğin traktör römorkuna iple bağlanarak koşturulması, tepkilere neden oldu. O anlar biri sürücü tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Eşeğe yapılan bu eziyetin yerel basında haber olarak yer alması üzerine jandarma soruşturma başlattı.

DHA'nın haberine göre; 28 Mart'ta, Kısmalıyolu Mevki'nde, seyir halindeki traktörün römorkuna iple bağlanarak koşturulan eşeği gören hayvanseverler, bu duruma tepki gösterdi. Bir sürücü o anları cep telefonu ile görüntedi. Hayvana yapılan eziyet yerel basında da yer aldı. Olayın duyulmasının ardından Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı soruşturma başlattı. Jandarma, eşeği traktörünün römorkunu bağlayıp, koşturan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Turgutlu Kaymakamlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Basında yer alan, 'Eşeğe insanlık dışı uygulama' başlıklı habere konu hayvanın maruz kaldığı üzüntü verici olayla ilgili Hayvan Hakları Kanunu kapsamında Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı'nca şüpheliyi tespit çalışmaları başlatılmıştır. Bu ilk kapsamda kimlik bilgilerine ulaşılan şüpheli hakkında idari işlemlerin yapılması için yakalama çalışmaları devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.