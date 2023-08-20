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        Haberler Gündem Manisa'da eşi tarafından vurulan kadın yaralandı - Güncel haberler

        Manisa'da eşi tarafından vurulan kadın yaralandı

        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, eşi tarafından silahla vurulan kadın yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2023 - 23:09
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        Eşi tarafından vurulan kadın yaralandı
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        Bayındırlık Mahallesi 1902 Sokak'taki bir bağ evinde, Erhan Ö. ile eşi Songül Ö. arasında henüz öğrenilemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Erhan Ö, eşini tabancayla yaraladı.

        İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Songül Ö, ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesine kaldırıldı.

        Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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