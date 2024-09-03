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        Haberler Gündem 3. Sayfa Manisa'da eşine küsen adam 4 gündür kaldığı otomobilinde ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Manisa'da eşine küsen adam 4 gündür kaldığı otomobilinde ölü bulundu

        Manisa'da 4 gündür eşiyle küs olan ve eve gitmeyen 57 yaşındaki Ömer Yılmaz, park halindeki otomobilinde ölü bulundu. Yılmaz'ın ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 00:34 Güncelleme: 03.09.2024 - 01:30
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        Eşine küsen adam 4 gündür kaldığı otomobilinde ölü bulundu
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        Olay, dün saat 21.00 sıralarında Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi'nde meydana geldi. Akgedik TOKİ'deki bir sitede bekçi olarak çalışan 5 çocuk babası Ömer Yılmaz iddiaya göre, 4 gün önce tartıştığı eşine küs olması sebebiyle kırsal Maldan Mahallesi'ndeki evine gitmedi.

        4 GÜNDÜR KALDIĞI OTOMOBİLİNDE ÖLÜ BULUNDU

        Yılmaz, Muradiye Mahallesi'ndeki otomobilinde kalmaya başladı. Otomobilden kötü koku yayılması üzerine vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        DHA'nın haberine göre; ekiplerce yapılan kontrolde otomobilde bulunan Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        EŞİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

        Olay yerine getirilen eşi Hasibe Yılmaz, eşini teşhis ederek, sinir krizi geçirdi. Acılı eş ambulansa alınırken, cenaze savcılığın incelemesinin ardından Manisa Merkezefendi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yılmaz'ın ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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