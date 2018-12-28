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Kaza, saat 18.00 sıralarında Yunusemre ilçesinde Dericiler Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Akhisar'dan İzmir'e giden Yaşar Aslanboğa (52) yönetimindeki otomobil, kavşak yakınlarında sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçerek Ümit Taşken'in (40) yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Kazanın şiddetiyle Aslanboğa'nın otomobili motor kısmı alev alırken, diğer sürücüler araçlarından aldıkları yangın tüpleriyle müdahale ederek yangını söndürdü, sürücü Aslanboğa'yı araçtan çıkardı. DHA'nın haberine göre, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler yaptıkları kontrolde Aslanboğa'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaşar Aslanboğa'nın cansız bedeni olay yerine gelen cenaze aracıyla Merkez Efendi Hastanesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Diğer otomobil sürücüsü Ümit Taşken ise kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden açıldı.
'YANMASINA İZİN VERMEDİM'
Kazaya ilk müdahaleyi yaparak, yanan otomobilin sürücüsü Aslanboğa'yı araçtan çıkaran TIR şoförü Saffet Koç, "Araba yandı. Sürücü ölmüştü ama yanmasına izin vermedim. Tutarak çektim. Yangın tüpleriyle yangına müdahale ettik" diye konuştu.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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