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        Haberler Gündem Güncel Manisa'da feci kaza: Kardeşleri ölüm ayırdı | Son dakika haberleri

        Manisa'da feci kaza: Kardeşleri ölüm ayırdı

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir otomobil, TIR'a arkadan çarptı. Kazada otomobildeki 3 kardeşten 1'i hayatını kaybetti, 2'si yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 13:59 Güncelleme: 29.07.2024 - 13:59
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        Kardeşleri ölüm ayırdı
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        Manisa'da Aydın Çelik'in kullandığı otomobil, İstanbul-İzmir otoyolunun Turgutlu bölümünde, aynı yönde ilerleyen M.L'nin kullandığı TIR'a arkadan çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, otomobildeki Hayrettin Çelik'in (48) hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kazada yaralanan sürücü Aydın Çelik ile Cengiz Çelik hastaneye kaldırıldı.

        Ölen Hayrettin Çelik ile yaralanan Aydın ve Cengiz Çelik'in kardeş olduğu öğrenildi.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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        #Manisa
        #ölüm kazalar
        #trafik kazası
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