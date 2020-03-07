Manisa'da gelin geldiği köye muhtar olan kadın, icraatlarıyla fark yarattı

AA

İlçeye 50 kilometre uzaklıktaki Yuntdağ bölgesinde 100 haneli, 360 kişinin yaşadığı kırsal Asmacık Mahallesi'ne 1999 yılında gelin olarak gelen Gezer, 2014'teki yerel seçimlerde erkek rakibini geride bırakarak mahallenin ilk kadın muhtarı oldu.

Göreve başladıktan sonra sorunları çözmek için kolları sıvayan 3 çocuk annesi Gezer, ilk döneminde içme suyu hattını ve yolları yeniledi, sokaklara parke taşı döşetti.

Atıl durumdaki eski okul binasının onarımını sağlayarak kadınlar için "Yuntdağı Yöresel Bezi Dokumacılığı" atölyesi açan Gezer, 30 kadının meslek sahibi olduğu atölyede üretilen ürünlerin satışını da sağladı.

Gezer, 2 yıl önce Manisa ziyaretinde görüştüğü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, mevcut caminin çok eski olduğunu aktararak yeni bir cami yapılmasını istedi. Gezer'in talebi üzerine hayırsever Polat Yağcı tarafından yaptırılan caminin ramazan ayında ibadete açılması planlanıyor.

Hülya Gezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2014 yılında ilk adaylığını koyduğunda birçok mahalle sakininin bunu olumsuz karşıladığını, "Kadından muhtar mı olur" tepkisiyle karşılaştığını ancak kadınların da desteğiyle kazanmayı başardığını anlattı.

Mahallenin ilk kadın muhtarı olmasının ardından "Bu bilek işi değil, yürek işi" diyerek işe başladığını, mahalleye sağladığı hizmetlerle kadından çok iyi muhtar olabileceğini gösterdiğini aktaran Gezer, şöyle konuştu:

"2019'daki seçimlerde yeniden aday olmamı istediler ve beni teşvik ettiler. Şu anda bir kadın muhtar köylüye hiç garip gelmiyor. Fakat yeni gelenler bir şaşkınlık yaşıyor. Ben aslında tüm kadınlara, istediklerinde neleri başarabileceklerini göstermek istedim. Kadınlar gerçekten daha ince düşünüp, daha çalışkan oluyorlar. Erkekleri gücendirmek gibi olmasın ama kadınlar hizmet işinde daha aktifler."