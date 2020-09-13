Manisa'da hafriyat kamyonu devrildi: 1 ölü

Manisa-Turgutlu Doğu Çevre Yolu'nda, Ahmet Karataş yönetimindeki 45 ACA 576 plakalı hafriyat kamyonu, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Refüjü aşan kamyon, karşı şeride geçip devrildi.Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri, Karataş'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.Devrilen kamyonun kaldırılmasının ardından yol, ulaşıma açıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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