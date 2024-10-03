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        Haberler Gündem Manisa'da hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Güncel haberler

        Manisa'da hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 20:59 Güncelleme: 03.10.2024 - 20:59
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        Manisa'da hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ekipleri, ilçede yaptıkları çalışmada D.Y'nin "Cebir, Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçundan 21 yıl 2 ay 17 gün hapis cezası ile arandığını tespit etti.

        Yakalanan D.Y, işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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