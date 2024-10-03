Manisa'da hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Giriş: 03.10.2024 - 20:59 Güncelleme: 03.10.2024 - 20:59
İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ekipleri, ilçede yaptıkları çalışmada D.Y'nin "Cebir, Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçundan 21 yıl 2 ay 17 gün hapis cezası ile arandığını tespit etti.
Yakalanan D.Y, işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ